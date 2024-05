14ª Bienal do Mercosul é adiada

Devido à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio, a Fundação Bienal do Mercosul decidiu adiar a 14ª edição da mostra, que estava prevista para começar em setembro deste ano.

Por meio de nota, a presidente da Fundação Bienal do Mercosul, Carmen Ferrão, afirma que a instituição está comprometida em garantir que o evento ocorra no momento certo. “Acreditamos no poder transformador da arte. Mais do que nunca, a Bienal representará um farol de esperança em meio a tudo o que aconteceu. Será uma oportunidade de destacar a resiliência de um estado em sua reconstrução, reanimando o setor artístico e atraindo visitantes de volta à Capital”, reforça.



A nova data da Bienal será definida e anunciada em breve.