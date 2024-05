Museu da Cultura Hip Hop RS anuncia reabertura e divulgação de edital

O Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Parque dos Nativos 545) anunciará, neste sábado (25) a lista dos selecionados através dos editais do programa Vem Pro Museu, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A lista dos nomes será divulgada através das redes oficiais do Museu. Além disso, o museu irá reabrir, e o funcionamento normal deve ser restabelecido na próxima quarta-feira (29). O local seguirá sendo ponto de coleta de doações. O programa Vem Pro Museu contempla cinco editais nas áreas: exposições museológicas, eventos esportivos, escritores e escritoras, eventos culturais, produção musical e gravação musical. Além disso, um formulário para recebimento de outras propostas também segue disponível, para que o Museu receba projetos de atividades que não se adequam às normas dos editais.Os projetos inscritos foram analisados por uma curadoria composta por representantes de cada elemento da cultura hip hop: graffiti, breaking, MC, DJ e o conhecimento. O edital é permanente e novas convocatórias serão anunciadas no decorrer do ano.Até o dia 29, o museu permanecerá fechado e receberá apenas as doações, que devem ser entregues das 8h às 17h, de quarta-feira a domingo. Durante esse período, o espaço será reformado, reparando as avarias no telhado e passará por uma limpeza geral em sua área externa que ficou comprometida devido a lama causada pelos temporais.