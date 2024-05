Rolê do bem é organizado por bandas de Porto Alegre em prol do RS

O Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) será palco do Rolê do Bem, um evento de duas etapas organizado por bandas de Porto Alegre que pretende arrecadar doações para a população atingida pelas enchentes e também movimentar a cultura da capital. Ele ocorre no dia 30/05 às 16h, e os ingressos são doações: 2kg de alimentos não perecíveis ou 1kg de ração animal. A primeira parte do festival contará com as bandas Polipos, Fumaça Urbana, Asterisma e Projeto Hare (com participação especial da Bella e o Olmo da Bruxa!). A segunda parte, ainda sem data e local, contará com a presença das bandas QEVA?, Isotopxs, Escabroso e O Concreto.