Sócios já tiveram acesso ao Grezz e começam a ter dimensão do estrago

Após 18 dias, a água no bairro São Geraldo baixou e os sócios do espaço cultural Grezz (rua Alm. Barroso, 328) puderam entrar no estabelecimento. Rafael Rhoden, um dos sócios, esteve no local e atualizou os danos causados pela enchente, que arrasou propriedades no 4º Distrito de Porto Alegre.Até o momento, o prejuízo financeiro estimado chega perto dos R$ 350 mil. A cozinha industrial, mesmo erguida a cerca de 60cm no dia 3 de maio, quando a água inicialmente subiu, está totalmente destruída. A água, segundo os proprietários, chegou a 1,80m dentro do local.O carro usado para compras e emergências ficou completamente submerso e foi jogado contra os entulhos, que também estavam na garagem por conta da correnteza. O subwoofer, um dos equipamentos mais caros e pesados da casa noturna, ainda não foi encontrado. O piano, com mais de 100 anos e xodó do sócio Rafael Rhoden, não foi atingido. Por estar a mais de 1,80m do chão, o móvel esteve em contato apenas com a umidade do local e passará por uma revisão.