Show do grupo Soweto em Porto Alegre é adiado

A turnê Soweto 30, que celebra 30 anos do grupo Soweto e marca a volta do cantor Belo aos vocais, teve sua data adiada na capital. O espetáculo, que aconteceria no dia 15 de junho no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (avenida Loureiro da Silva, 255), foi postergado devido às enchentes que devastaram o estado. A nova data ainda não foi definida. Informações sobre ingressos podem ser solicitadas através do contato [email protected] comunicado da produtora local Combo Agência, "O Soweto tem um propósito de entregar experiências únicas e emocionantes, entretanto, entendemos que este não é um momento para celebrações".