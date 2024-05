Ocidente terá final de semana especial em prol da cultura no RS

O Espaço Cultural Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) anunciou um final de semana diferente, focado em ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (24), às 22h, todas as festas fixas do espaço acontecerão juntas, em prol dos trabalhadores de eventos e casas noturnas diretamente atingidos pela enchente. Já no sábado (25), às 18h, o local receberá o festival Socorro Ocidente Show, onde diversas bandas e artistas unem-se em dois palcos para tentar mitigar os prejuízos causados à cultura.Os ingressos para os dois eventos estão disponíveis na plataforma Sympla e possuem um diferencial: o público escolhe quanto irá pagar. Eles estarão disponíveis pelo valor de R$ 30,00, R$ 50,00 e R$ 80,00. Também será disponibilizado uma entrada no valor de R$ 120,00 que dá direito a um segundo ingresso para ser usado em qualquer evento regular do Ocidente no mês de junho. Todo o lucro do festival será destinado para trabalhadores da cultura afetados.Dentre as atrações do festival estão Nei Lisboa, Carlinhos Carneiro, Negra Jaque e Os Replicantes. Nos intervalos entre os shows, o som fica sob comando de Ricardinho F, Bruno Suman, Julia Barth e Claus Pupp. Na sexta-feira, a line-up conta com os DJ’s de festas como MONA, Balonê, Rockwork, Festa Fun e Meltdown.