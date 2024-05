Projeto da Cinemateca Capitólio promove sessões de cinema para crianças e adolescentes em abrigos

LEIA TAMBÉM: Ação no Centro de Porto Alegre incentiva retorno das atividades

Denominado Cine Vida, o projeto foi implementado, inicialmente, no Centro Humanístico Vida (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132) um dos maiores abrigos para vítimas das enchentes da cidade, com cerca de 650 pessoas e animais. Ali, desde o primeiro final de semana após o início da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, estão ocorrendo, diariamente, três sessões de cinema destinadas à ala infantil e adolescente: duas à tarde, e uma à noite.

Também outros cerca de dez alojamentos, como os que estão funcionando no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), na Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Rosário (Apamecor), no Colégio Estadual Júlio de Castilhos e em alguns CTGs têm recebido a iniciativa. "Neste caso, ao contrário do Centro Vida, as ações ocorrem de forma itinerante, de acordo com a dinâmica e demanda de cada espaço e da disponibilidade de agenda dos voluntários", esclarece a diretora da Cinemateca Capitólio, Daniela Mazzilli. Coordenadora de Cinema e Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, ela conta que chegou ao Centro Vida no último dia 3 para auxiliar, a trabalho do Poder Público, no receptivo de doações e no acolhimento às famílias.

"Percebemos a quantidade de crianças em meio aos desabrigados e imediatamente tivemos a ideia de realizar uma atividade que aqueça, de alguma forma, o coração delas", comenta a diretora da Cinemateca. "No dia seguinte, já estávamos exibindo filmes e estendemos a ação para outros abrigos, desde o dia 6, quando ocorreu a primeira sessão de cinema no alojamento do Cete", emenda. Segundo Daniela, a iniciativa tem promovido um vínculo de acolhimento "muito importante" para o público jovem e infantil acolhido nesses locais. "No Centro Vida, todos os dias temos recebido aproximadamente 35 crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que vão assistir a algum filme. Elas se mostram muito interessadas e está sendo uma alegria poder estar presente nesse momento, que conta ainda com muitos abraços e sorrisos, em meio a este acontecimento na vida delas."

Ainda de acordo com a diretora da Cinemateca Capitólio, em outros abrigos esse público é ainda maior, dependendo de cada local. "Ao contrário do Centro Vida e do Cete, que têm um local específico para a exibição - uma sala e um ginásio, respectivamente, para onde os pais enviam as crianças na hora das exibições -, em determinados alojamentos as sessões ocorrem no lugar onde todas essas famílias estão vivendo. Aí, mais gente acaba sendo contemplada."

Dentre os títulos exibidos desde que o projeto foi implementado, estão obras clássicas da Disney, a exemplo de A dama e o vagabundo e Os 101 dálmatas, além de filmes diversos, como O mágico de Oz, Monstros S.A., e Detetives do Prédio Azul, e alguns curtas-metragens e películas de animação com live-action, enumera Daniela. "Somente no Centro Vida, já foram mais de 60 sessões, com 45 títulos diferentes - isso porque alguns filmes se repetem, já que as crianças pedem para rever, uma vez que estamos deixando também que elas escolham o que querem assistir, em um revezamento em meio às obras que propomos."

O cenário nesses locais também é todo produzido pela equipe da Cinemateca. "Colocamos tatames, almofadas, travesseiros e cobertas, além de deixar a sala escura: tudo para deixar um lugar quentinho e gostoso para elas. Não à toa, algumas até dormem durante a sessão, tamanho o ambiente de descanso", revela Daniela. "Considerando que nos abrigos há muita circulação de pessoas, com ruídos e luzes, ter um local lúdico, de mais silêncio, leva essa tranquilidade para os pequenos", avalia.

Ainda de acordo com Daniela, os voluntários têm se dividido em equipes de cerca de seis pessoas por turno (entre os que realizam as projeções, os que atendem o público das sessões e os que realizam o transporte do grupo de trabalho, entre outras demandas de produção) para que o projeto aconteça de forma ininterrupta. "Para além das exibições, estamos fazendo mediações com outras atividades, a exemplo de desenhos, brincadeiras, oficinas de percussão, de fotografia na lata e de música, oferecidas por outros artistas, de forma paralela", conta a diretora. "Isso já rendeu, inclusive, uma sessão onde as crianças fizeram a trilha sonora do filme (mudo) O garoto, do Charlie Chaplin, acompanhadas de uma professora de musicalização."

"O projeto tem sido muito bem recebido, e - com a adesão ampla das crianças -, já criamos uma espécie de 'cine clube', que pretendemos dar continuidade após esse período de abrigamento, viabilizando que essa linguagem seja utilizada como forma de reinserção na rotina do público infantil, tanto na escola, como na família", prospecta Daniela. A diretora da Cinemateca Capitólio informa, ainda, que a Instituição também está se organizando para retomar a programação a partir do dia 30 de maio. "Estamos em um momento de reconstrução das atividades, visto que é preciso retomar o funcionamento da indústria e dos negócios do setor de cinema gaúcho, incluindo seu caráter social. A Cultura tem um papel importante na vida das pessoas, e ter um equipamento cultural aberto também significa poder auxiliar, de certa forma, no movimento do comércio do entorno, no caso dos que não tiveram suas operações inviabilizadas", avalia a gestora.