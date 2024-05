Sedac promove encontros online e orienta para atividades culturais em abrigos

O programa Educativos Sedac em Rede, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), vai promover lives no YouTube com especialistas das áreas de cultura, educação e psicologia para oferecer orientações e boas práticas para voluntários atuantes em abrigos. A primeira edição terá encontros nas próximas quinta (23) e sexta-feira (24), das 19h às 20h30.



As lives vão abordar os desafios práticos e emocionais envolvidos no acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, por meio de psicólogas, arte-terapeutas, educadoras e participantes de oficinas culturais. Além disso, os encontros pretendem destacar a importância de atividades culturais – como oficinas, sessões de cinema, leituras de livros e audições de música coletivas – na promoção de acolhimento frente à situação.



Como sugestão de ações práticas, será oferecida para download uma cartilha com ideias de oficinas criadas pelos setores educativos das instituições da Sedac, em parceria com o Instituto de Leitura Quindim e o Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana (IPSSCH) da UFRGS. As edições terão certificações enviadas aos participantes através de um e-mail preenchido no formulário do dia da live.



O primeiro encontro terá como tema Atividades culturais e acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Serão abordadas questões fundamentais ao desenvolvimento de propostas de recreação cultural nos contextos de abrigo. As convidadas são Clarissa Marceli Trentini (psicóloga e diretora), Tatiana Reidel (assistente social e vice-diretora do IPSSCH) e Milena da Rosa Silva (professora do IPSSCH).



Já o segundo encontro tratará da temática A importância de atividades culturais em momentos de catástrofe. Participam da atividades os convidados Mariah Pinheiro (arte-educadora e arte-terapeuta em formação), Clarissa Ferreira (musicista e professora de música da Universidade Federal de Pelotas), Volnei Canônica (presidente do Instituto de Leitura Quindim) e Aline Luz (contadora de histórias).