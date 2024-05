Adriana Calcanhotto e Filipe Catto substituirão Kleiton e Kledir em show beneficente

Por conta do quadro delicado de saúde da mãe, Kleiton e Kledir não poderão comparecer ao show beneficente em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, o festival Somos Todos Rio Grande do Sul, que acontecerá nesta quarta-feira (22) no Vivo Rio (avenida Infante Dom Henrique, 85 - Rio de Janeiro). Para o lugar da dupla, as cantoras e compositoras gaúchas Filipe Catto e Adriana Calcanhotto cantarão em prol das vítimas. Os ingressos partem de R$60,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla. Todos que levarem material de higiene e limpeza terão direito a 50% do valor do ingresso.



Por conta do quadro delicado de saúde da mãe, Kleiton e Kledir não poderão comparecer ao show beneficente em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, o festival Somos Todos Rio Grande do Sul, que acontecerá nesta quarta-feira (22) no Vivo Rio (avenida Infante Dom Henrique, 85 - Rio de Janeiro). Para o lugar da dupla, as cantoras e compositoras gaúchas Filipe Catto e Adriana Calcanhotto cantarão em prol das vítimas. Os ingressos partem de R$60,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla. Todos que levarem material de higiene e limpeza terão direito a 50% do valor do ingresso.

O evento será apresentado por Pedro Bial e as doações de toda a venda dos ingressos serão direcionadas para a plataforma ParaQuemDoar – SOS Chuvas RS, que reúne organizações como GRAD, Ação da Cidadania e Cufa, entre outras. Na mesma noite, sobem ao palco da casa carioca os artistas Paula Toller, Ney Matogrosso, Rogério Flausino, Milton Guedes, Barão Vermelho, Fernanda Abreu, George Israel, Leo Jaime, além da participação de Liminha.

O Vivo Rio cedeu todo o espaço e sua equipe para a realização do evento.