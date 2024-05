Canal Brasil exibirá maratona em homenagem ao encerramento do Festival de Cannes

No próximo sábado (25), o Canal Brasil exibirá a Maratona Festival de Cannes, com nove filmes premiados ou exibidos em edições anteriores do festival francês. A mostra vai ao ar a partir das 13h30, e conta com filmes como O Cangaceiro, de Lima Barreto e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Na edição deste ano do festival, o Canal Brasil viajou com duas coproduções: Baby, de Marcelo Caetano, que teve sua exibição na última terça-feira, (21), na 63ª Semana da Crítica de Cannes; e Motel Destino, de Karim Aïnouz, que terá sua estreia mundial na quarta-feira (22) e concorre à Palma de Ouro. Confira a maratona:13h30 - O Cangaceiro, de Lima Barreto - Prêmio de Melhor Filme de Aventura + Menção Honrosa pela Trilha Sonora 15h05 - O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha - Prêmio de Melhor Direção 16h45 - Nelson Pereira Dos Santos - Vida de Cinema, de Ivelise Ferreira, Aída Marques – Exibido na mostra Cannes Classics18h30 - Cinema Novo, de Eryk Rocha - Ganhou o prêmio L'Oeil D'Or 20h05 - O Traidor, de Marco Bellocchio - Indicado à Palma de Ouro22h35 - Bacurau, de Kleber Mendonça Filho - Prêmio do júri 0h45 - Eu Sei que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor - Prêmio de Melhor Atriz para Fernanda Torres 2h30 - A Vida Invisível, de Karim Ainouz - Vencedor da mostra Un Certain Regard4h50 - Cidade Baixa, de Sérgio Machado - Award of the Youth