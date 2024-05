'Brás Cubas' lidera lista da Amazon de mais vendidos após sucesso no TikTok

A versão em inglês de Memórias Póstumas de Brás Cubas se tornou o livro mais vendido da categoria "Literatura Latino-Americana e Caribenha" na Amazon dos Estados Unidos. O feito aconteceu após o sucesso de um vídeo no TikTok, em que a escritora e leitora Courtney Henning Novak avalia livros de vários países.



"Eu estou lendo esse livro para o Brasil, para um projeto de leitura de todo o mundo. Por que vocês não me avisaram que era o melhor livro já escrito?", diz ela no vídeo, elogiando a escrita de Machado de Assis e a tradução de Flora Thomson-Devaux, que assina a versão. "Acho que é meu novo livro favorito", continua ela em outro conteúdo.



Com isso, a obra se tornou um dos best-sellers da plataforma. Na lista latino-americana, o livro ultrapassou clássicos como Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel García Marquez, e a coletânea de ficções de Jorge Luis Borges. Além disso, a versão e-book de Brás Cubas figura em 11º na lista.