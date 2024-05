Instituto Ling e suas Oficinas realizam apresentações nos abrigos de Porto Alegre

Dois projetos que ocorrem normalmente na sede do Instituto Ling foram realizados dentro dos abrigos para pessoas atingidas pelas enchentes em Porto Alegre nesta semana. O projeto de educação musical Oficina de Choro esteve presente no último domingo (18) no abrigo da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS (ESEF - rua Felizardo, 750), e o projeto MPB nas Escolas fez sua primeira ação nesta segunda-feira (20) no Abrigo Aliadas (esquina das ruas Silva Só e Felipe de Oliveira), espaço de acolhimento exclusivo para mulheres e crianças.Na apresentação de domingo (18), as famílias acolhidas puderam acompanhar uma apresentação especial da Orquestra de Choro, formada pelos alunos do Instituto Ling. Com cerca de 40 integrantes, incluindo músicos convidados, foram interpretadas obras autorais compostas em aula e clássicos da música de choro. Já o projeto MPB nas Escolas, iniciativa de vivência musical através da música popular brasileira, fez sua primeira ação nesta segunda-feira (20) no Abrigo Aliadas. Em uma manhã de interação com mães e filhos, foram realizadas uma aula-show com repertório de grandes compositores brasileiros e cantigas infantis, além de atividades interativas para exercitar a criatividade. Ambos os projetos tiveram suas agendas alteradas e adaptadas para chegar à população atingida pelas chuvas. As apresentações estão sendo feitas de forma acústica, sem necessidade de estrutura de som, e requerem apenas um espaço próprio para realização das atividades, sem ocupar os dormitórios ou interferir na logística de funcionamento dos abrigos. As instituições interessadas em receber a Oficina de Choro ou o MPB nas Escolas podem fazer a solicitação gratuitamente pelo e-mail [email protected] no bairro Três Figueiras, o Instituto Ling não foi atingido pelas chuvas. O centro cultural está aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 19h, disponibilizando wi-fi, água e luz em prol da comunidade gaúcha.