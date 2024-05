Áries: O dia certo para enfrentar problemas e dificuldades. Você poderá ter a coragem e a disciplina necessárias para conseguir superar o que antes lhe impedia.

Touro: Marte e Saturno estimulam lutar por seus sonhos, mesmo quando isso custar esforço, perseverança e sustentação do entusiasmo diante das adversidades.

Gêmeos: É tempo de construir um futuro renovado, tanto no trabalho quanto em sua posição no mundo. Utilize o melhor de sua vocação na constituição desse futuro.

Câncer: É tempo de rever sua atitude básica, e aceitar estar mais próximo do que interiormente você é. Seus valores precisam estar em consonância com seus atos perante o mundo.

Leão: Algo de importante pode ser descoberto hoje, algo que você podia até desconfiar, mas que agora está se torna uma certeza. É possível desvendar um conhecimento misterioso.

Virgem: É tempo de ter uma atuação mais firme com relação a posses vividas em conjunto com outras pessoas; e também com relação à pessoa com quem vive ou trabalha.

Libra: Situações adversas podem ser vencidas ou superadas a partir de uma aliança. A cooperação no trabalho irá multiplicar e muito sua força.

Escorpião: Momento de ações criativas no trabalho e expressão vigorosa dos sentimentos afetivos. Mesmo que com algo de rude e cruamente objetivo, ainda assim há avanços positivos.

Sagitário: É tempo de confiar em seu potencial mais íntimo. A autoconfiança é a base para ações corajosas no relacionamento amoroso, nas iniciativas de renovação e na atuação criativa.

Capricórnio: Os conflitos em família e em sua rotina são devido a divergirem na avaliação das situações. Procure se entender melhor, pois hoje é possível conversar e se entender.

Aquário: Saturno reforçando a perseverança de Marte favorece as ações construtivas, em especial nos negócios, nos contatos humanos e nos assuntos intelectuais. Trabalhe nos detalhes.

Peixes: Um dia positivo para lutar por conquistas materiais e para levar adiante empreendimentos financeiros e comerciais. O momento exige utilizar bem seu talento e capacidades.