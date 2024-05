Sedac monitora situação e visita instituições afetadas pela enchente

Uma equipe da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) realizou uma nova vistoria em instituições da pasta localizadas no Centro Histórico de Porto Alegre no último domingo (19). A redução no nível das águas permitiu, pela primeira vez desde o início da enchente, o acesso a pé aos prédios. A comitiva da Sedac esteve na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e no Memorial do Rio Grande do Sul. Na CCMQ, a equipe confirmou que os principais danos sofridos pelas salas da Cinemateca Paulo Amorim ocorreram em poltronas e carpetes, além de aparelhos de ar-condicionado, que ficaram imersos em pelo menos meio metro de água. Em todas as salas há muita lama, umidade e água, não sendo possível avaliar as perdas de mobiliário e demais necessidades para a recuperação do espaço neste momento. Os sistemas de projeção e sonorização não foram afetados, pois ficam nas cabines de projeção no segundo andar do prédio. No Margs, a vistoria teve como objetivo principal verificar as condições de acesso no andar térreo. Apesar da baixa do nível da água, o térreo ainda está inundado em uma altura que não permite a movimentação em segurança. Participaram da vistoria: o diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, o diretor-curador do Margs, Francisco Dalcol, e as coordenadoras do Sistema Estadual de Museus, Doris Couto, e da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz.