Roda Viva vai até Porto Alegre entrevistar o governador Eduardo Leite

Nesta segunda-feira (20), o Roda Viva vai até Porto Alegre em uma edição especial, para entrevistar o governador Eduardo Leite sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A entrevista, conduzida pela apresentadora Vera Magalhães, está prevista para ser realizada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro). O programa terá edição ao vivo, diretamente da capital gaúcha, às 22h. A bancada de entrevistadores será formada por Fábio Schaffner, repórter da Zero Hora; Laís Duarte, repórter da TV Cultura; Jaqueline Sordi, jornalista e bióloga; Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha; e Samantha Klein, repórter da CBN. O cartunista Luciano Veronezi fará os desenhos do estúdio da TV Cultura, em São Paulo, em tempo real.