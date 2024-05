Rapper gaúcho Farrapho lança novo single

Após atingir a marca de 200 mil streams nas plataformas, o rapper Farrapho lançou nesta sexta-feira uma releitura da música Search & Rescue, do rapper canadense Drake. Intitulado Mami, o single está disponível em todas as plataformas digitais e conta a história de um homem que busca um amor verdadeiro que o resgate da vida agitada que leva. A canção foi um desafio para o artista por explorar um gênero novo para ele, o R&B, com melodias marcantes e timbre refinado. Farrapho promete trazer para a cena independente do Hip Hop um som único, com muita autenticidade e personalidade.Farrapho nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa condicao de extrema pobreza. Hoje, ele tem sua propria empresa de marketing digital e finalmente pode realizar seu sonho de adolescencia: cantar. Suas músicas falam sobre saúde mental, prosperidade e autenticidade. Assim ele deseja inspirar seus ouvintes para que despertem e assumam a responsabilidade financeira em suas vidas.