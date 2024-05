Pixote Acústico chega às plataformas digitais repleto de sucessos

O grupo Pixote, um dos mais tradicionais do pagode no Brasil, lançou na última sexta-feira (17) o projeto audiovisual Pixote Acústico. Nele, os grandes sucessos do trio estão compilados em um álbum que promete trazer nostalgia a quem o escutar. Ele já está disponível em todas as plataformas digitais.Gravado em São Paulo, o novo álbum conta com vinte regravações que marcaram a vida dos pagodeiros nos últimos anos. Pixote Acústico foi gravado em 2023 com direção artística de Anselmo Troncoso, direção geral de Alex Calil, também empresário do grupo, e produção musical de Walmir Borges. A gravação em vídeo já está disponível no canal do YouTube do grupo.