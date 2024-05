Devotos lança novo álbum ao vivo

A banda Devotos, ícone do punk rock e do hardcore brasileiro, foi recentemente reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, após uma história de 36 anos liderada por Cannibal (voz e baixo), Neilton Carvalho (guitarra) e Celo Brown (bateria). Em celebração a este título, o Selo Sesc lançará o álbum Sessões Selo Sesc #12: Devotos no dia 25 de maio nas plataformas de streaming e no Sesc Digital. O lançamento também marca o retorno da série ao Selo Sesc, cujos álbuns ao vivo perpassam a programação musical da instituição.O registro documenta 22 faixas captadas durante uma apresentação do trio, ocorrida em 10 de setembro de 2022, no festival 1, 2, 3, 4 -- O Punk Segue Muito Vivo, no Sesc Avenida Paulista. O evento foi uma celebração ao movimento punk, com diferentes gerações de bandas compartilhando os palcos. O disco é a segunda compilação ao vivo do grupo. A primeira foi Devotos: 20 Anos, um registro comemorativo de duas décadas. A banda já lançou oito álbuns de estúdio: Agora tá Valendo (1997), Devotos (2000), Hora da Batalha (2003), Sobras da Batalha EP (2004), Flores Com Espinhos Para o Rei (2006), Póstumos (2012), O Fim Que Nunca Acaba (2018) e Punk Reggae (2022).Confira as faixas do álbum:01- Mais Armas Não02- Nós Faremos Que Você Não Esqueça03- O Herói04- Caso De Amor E Ódio05- Nosso Ninho06- Vida De Ferreiro07- A Vida Que Você Me Deu08- Asa Preta - Luz Da Salvação09- Monólogo Ao Pé Do Ouvido - Banditismo Por Uma Questão De Classe10- De Andada11- Alien12- Fé Demais13- Dia Morto14- Mas Eu Insisto15- Luta Pacifista16- Eu Tenho Pressa17- Tem De Tudo18- Eu O Declaro Meu Inimigo19- Nossa História20- Roda Punk21- Futuro Inseguro22- C.O.S.