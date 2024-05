Festival Arte Salva terá Péricles, Atitude 67 e outros

O festival Arte Salva é mais um dos eventos culturais em prol do Rio Grande do Sul. Na edição do dia 22 de maio às 21h30 na Vibra São Paulo, os fãs terão a oportunidade de assistir Salgadinho, Jorge Aragão, Péricles, Atitude 67 e Inimigos da HP. Os ingressos terão preço único de R$80,00, sem taxa de conveniência, pela plataforma Uhuu. Além disso, cada um deverá doar dois itens de higiene pessoal no dia do evento. A arrecadação do evento será direcionada para o Instituto Cultural Floresta, instituição sem fins lucrativos que está prestando apoio às comunidades afetadas pela recente calamidade ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. Todos os artistas doaram seus talentos para a realização dos eventos, sem cobrança de cachê.