Baia lança álbum em comemoração aos 50 anos

Com mais de 30 anos de carreira, Baia comemora seus 50 anos de vida com o lançamento de um novo álbum. Baia no Circo 2 tem um caráter de continuação, seguindo Baia no Circo (Somlivre / 2010), e conta com quatro novas composições: I believe sim, Entre o silêncio e o som, Não amasse meu pão e Eternamente ligado a você. Ele está disponível em todas as plataformas digitais.A obra foi gravada ao vivo em 29 de abril de 2023, no Circo Voador no Rio de Janeiro. A apresentação teve participação do grupo 4 Cabeça, formado por Gabriel Moura, Luís Carlinhos, Matheus VK e o próprio Baia. A banda que acompanha Baia no álbum é formada por Carlos Sales (bateria), Wlad Pinto (baixo), Fabrizio Iorio (teclados), Caesar Barbosa (guitarra), Eduardo Santana (Trompete e Flugel) e Rodrigo Shá (Saxofone).