Rap In Cena arrecada 150 toneladas de doações em conjunto com personalidades do hip-hop

Mano Brown, Filipe Ret, L7nnon, Papatinho, Hungria, Orochi e seu parceiro de negócio Dener Lippert, juntamente com o festival gaúcho Rap In Cena, arrecadaram mais de 150 toneladas de donativos para as famílias prejudicadas pela enchente no Rio Grande do Sul.Entre as doações obtidas estão alimentos, água potável, roupas, produtos de higiene e limpeza, rações para pets, colchões, cobertores, travesseiros, entre outros. Todas as doações foram feitas através do Museu da Cultura Hip Hop RS.O festival também integra o Projeto Doe um Play, que incentiva a doação de plays para artistas gaúchos através de playlists segmentadas pelos principais gêneros musicais. A iniciativa visa apoiar a música independente, ajudando artistas e continuarem mostrando seu trabalho mesmo diante do triste cenário da enchente no estado. Para seguir doando, eles disponibilizam um ponto de coleta: O Museu do Hip Hop RS. Os donativos podem ser entregues todos os dias das 9h às 12h e das 14h às 17h, na rua Parque dos Nativos, 545 – Vila Ipiranga – Zona Norte de Porto Alegre