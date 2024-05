Santa Catarina e São Paulo se unem em festival beneficente

Para ajudar os milhares de afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Opus Entretenimento, em parceria com a Vibra São Paulo, criaram o festival Arte Salva. Até o momento, um espetáculo está agendado na Arena Opus e dois estão marcados na Vibra São Paulo. Os ingressos terão preço único de R$80,00 e serão vendidos tanto pela uhuu.com, sem taxa de conveniência, quanto pelos pontos físicos de venda.Em São José, Florianópolis, dentre os nomes já confirmados, o Gato Galáctico se apresenta, no dia 19 de maio, na Arena Opus, com Natan Por Aí, Gabriel e Shirley e Mussa. Neste evento, além do ingresso, o público deve levar 2 itens de higiene pessoal. Na data, a Arena Opus receberá doações de brinquedos e material escolar.Em São Paulo, o grupo de stand-up comedy 4 Amigos se apresenta, no dia 21 de maio, com diversos convidados especiais, como Bruna Louise, Victor Sarro e Igor Guimarães. Já no dia 26 de maio, ainda em São Paulo, o show fica por conta do Gato Galáctico. Todos os artistas doaram seus talentos para a realização dos eventos, sem cobranças de cachês.