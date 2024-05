Casa de comédia de Caxias do Sul promove show para arrecadar fundos

O Polenta Comedy Club (rua Marechal Floriano, 1.083 - Caxias do Sul) fará um show solidário com humoristas locais no dia 17 de maio, às 20h45min. Todo o valor arrecadado na bilheteria do evento será destinado para as vítimas dos desastres. Além disso, o espaço estará recebendo donativos para repassar aos desabrigados. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, e partem de R$10,00. Caso haja lotação máxima, a casa pretende abrir mais shows de arrecadação. Os eventos nacionais que estavam programados para o mês de maio foram adiados, e as novas datas devem ser anunciadas em breve.