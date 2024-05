Feira 'Le Marché Chic', em Caxias do Sul, é adiada novamente, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul

instável e trágica no Rio Grande do Sul levou a curadora da feira Le Marché Chic, Luciana Alberti a adiar, novamente nova data será no dia 1º de junho, sábado, a partir das 14h, no Pátio da Estação (Fase II, área fechada), em Caxias do Sul. Segundo a curadora, a decisão foi tomada em respeito a expositores e visitantes, uma vez que as enchentes no Estado afetam mais de 800 mil A situação climáticano Rio Grande do Sul levou a curadora da feiraLuciana Alberti a, o evento. A, sábado, a partir das 14h, no(Fase II, área fechada), em. Segundo a curadora, a decisão foi tomada, uma vez que as enchentes no Estadopessoas.

Em sua 73ª edição, o evento deverá reunir cerca de 50 expositores, que utilizam-se da feira como uma vitrine para fortalecer seus negócios e criar networking, contemplando um público estimado em 1.500 pessoas. Além da exposição de produtos, estão previstos shows musicais e performances artísticas, além de bancas destinadas à gastronomia.

Desde 2016, quando criou a primeira feira de produtos artesanais feitos à mão, ainda chamada de Mercado Chic Boutique, Luciana vem buscando ampliar as informações - priorizando a valorização das peças com a presença do autor - e as condições estruturais, em prol dos artistas empreendedores. "Tudo o que se verá na feira é criado manualmente, em pequena escala, prezando pelo consumo ético, em contrapartida ao movimento fast fashion (produção em massa, material de menor qualidade e mão de obra barata), que tomou conta do setor da moda, especialmente nos últimos anos", afirma a curadora.

Luciana destaca que o slow fashion - movimento que define o conceito do evento - tem se tornado um pilar para a mudança de paradigma no mercado da moda por sua logística mais sustentável quanto ao reaproveitamento de materiais, à inovação de processos e ao uso de matérias-primas mais sustentáveis a partir de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. Segundo ela, o próximo passo é transformar a feira em uma startup dedicada à moda, à arte e ao design, adentrando com maior profundidade o mundo da economia criativa.