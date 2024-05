O lendário produtor de rock Steve Albini morreu nesta quarta-feira (8), aos 61 anos.

Ele teve um ataque cardíaco em seu estúdio. Sua equipe confirmou a morte à revista Pitchfork.

Albini é responsável por alguns dos maiores álbuns da história do rock. Dentre seus trabalhos mais famosos, estão o "In Utero", do Nirvana, o "Surfer Rosa" do Pixies, o "Rid of Me" da PJ Harvey.