Filme que homenageia Ruth de Souza estreia nos cinemas

Dirigido por Juliana Vicente, o filme Diálogos com Ruth de Souza estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9). Produzido por Preta Portê Filmes, o longa conta a história de uma das grandes damas da dramaturgia brasileira com imagens captadas nos últimos dez anos de vida da atriz. A estreia marca os 80 anos da primeira vez de Ruth no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a peça "Imperador Jones", de Eugene O'neil. Era o primeiro grupo de negros a subir naquele palco, e ocorreu no dia 8 de maio de 1945.

Ruth de Souza se destacou pelo seu pioneirismo e é considerada a primeira grande referência para artistas negros na dramaturgia. Foi a primeira brasileira a disputar um prêmio internacional de cinema e também foi a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela na TV Globo.

O longa já conquistou a Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio 2022 e foi laureado, no mesmo ano, no Festival de Brasília com o Prêmio Marco Antônio Guimarães pela obra que melhor trabalhou com pesquisa, material de memória e arquivos do cinema nacional. No ano de 2023, o FEMINA|Festival Internacional de Cinema Feminino concedeu ao longa o Prêmio do Júri. Ele também foi selecionado para mais oito festivais brasileiros: 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Mostra de Cinema de Tiradentes 2023, Olhar de Cinema 2023 (Curitiba), Mostra Ecofalante 2023, Festival de Cinema de Santos, CineOP - Ouro Preto 2023, Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte 2023 e Festival Latino-Amercicano de Documentário de São Francisco do Sul 2023 (Santa Catarina). E para os festivais internacionais: Harlem International Film Festival 2023 (Estados Unidos), BlackStar Film Festival 2023 (Estados Unidos), Trinidad + Tobago Film Festival 2023 (Trinidade e Tobago).