Brasil é destaque no Festival de Cannes com diversidade de produções

O Brasil marcará presença no Festival de Cannes deste ano. Desde o ano passado a participação brasileira conta com apoios governamentais, que retoma o investimento no setor audiovisual. O Festival acontece entre os dias 14 e 25 de maio, no sul da França.Em 2024, o Brasil conta com três longas-metragens em competição, o longa Bye, bye, Brasil na seção Cannes Classics, dois curtas-metragens, um projeto em desenvolvimento e uma participação no júri. Além da exibição de filmes e projetos, a presença do Brasil em Cannes também inclui um estande, além de reuniões, palestras e encontros programados entre autoridades e agentes do mercado.