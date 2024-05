Festival Palco Giratório Sesc é adiado em Porto Alegre

O 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre, que aconteceria entre os dias 14 e 29 de maio, foi adiado em função das inundações que atingem a capital e o Rio Grande do Sul. As novas datas para o evento, assim como para as apresentações que aconteceriam nas cidades de Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Ijuí, Montenegro, Novo Hamburgo e Passo Fundo pelo Circuito Palco Giratório no interior, serão divulgadas posteriormente. A sede da Fecomércio-RS é um dos pontos da Capital atingida pelas águas e atualmente está com dificuldades de acesso ao sistemas. Por isso, assim que possível a entidade comunicará aos clientes que já haviam garantido seus ingressos todas as formas possíveis de como realizar o reembolso. Confira a lista dos eventos do festival que foram adiados:A Fábrica dos Ventos, da Trupe Lona Preta de São Paulo: Passo Fundo 14/05, Carazinho 16/05, Montenegro 18/05 e Canoas 24/05. Equilibrista, da Cia. Yinspirações Poéticas do Distrito Federal: Camaquã 14/05 e Novo Hamburgo 18/05. Zaratustra: Uma Transvaloração Dos Valores, do Grupo Tá na Rua do Rio de Janeiro: Caxias do Sul 14/05 e Canoas 16/05. A Amazônia é Azul e Vermelha, do Grupo Kblocos do Amazonas: Passo Fundo 19/05 e Caxias do Sul 21/05.Circuito de apresentações do Tributo a Elis Regina, com Camila Lopez e O Arrastão: Pelotas 03/05, Canoas 04/05, Gravataí 07/05, São Leopoldo 08/05, Caxias do Sul 09/05, Camaquã 10/05, Santa Rosa 12/05 e Farroupilha 13/05.Show de comédia Bafafá da Mari em Porto Alegre 10/05Oficina de Escrita Criativa, com Aline Bei: Bento Gonçalves 04/05Sujeito de Sorte, de Sulimar Rass: Bento Gonçalves 07/058ª Feira do Livro Infantil de Bento Gonçalves, 13/05Espetáculo O Resgate do Leitor Desaparecido em Novo Hamburgo adiado de 02 e 03 de maio para 15 e 16 de maioEspetáculo Criança Pensa em Novo Hamburgo 11/0525ª Feira do Livro de Esteio 07/05