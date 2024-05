Fundação Ospa anuncia cancelamento de todos os concertos no mês de maio

Por efeito dos alagamentos e enchentes que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), ligada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), anuncia o cancelamento de todos os concertos agendados para o mês de maio. As demais atividades da Fundação também estão suspensas temporariamente, pois as vias de acesso à sede estão bloqueadas e o local se encontra sem luz e água.

Originalmente, estavam programados três concertos da Série Casa da OSPA em maio: Pulcinella no dia 11, Lutoslawski no dia 17 e A Sereia no dia 25. Além desses, uma apresentação especial e gratuita estava prevista em Taquara no dia 29, como parte das celebrações do Bicentenário da Imigração Alemã no estado.