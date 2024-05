Adiado lançamento de livro de Rodrigo Mizunski Peres

Em função da enchente histórica que atinge o Rio Grande do Sul, a sessão de autógrafos do livro de contos que mesclam contos de fadas e clássicos do rock A Luz do Sol Revelará, de Rodrigo Mizunski Peres, foi adiada. O evento de lançamento, que contaria com show gratuito do músico Lico Silveira nesta quarta-feira (8) também foi adiado. Ainda não há uma nova data prevista para os eventos.