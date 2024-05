Show de Tasha&Tracie é adiado em Porto Alegre

Em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, o show de Tasha & Tracie, previsto para ocorrer no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) no próximo sábado (11) foi adiado para o dia 9 de junho.Todos os ingressos que já foram adquiridos continuarão valendo, sem a necessidade de troca. Quem optar pelo reembolso, deve entrar em contato pelo e-mail [email protected]