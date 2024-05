Curso de cinema coreano, no Instituto Ling, é adiado

Diante da catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul, o curso O Novo Cinema Coreano, que aconteceria a partir desta quarta-feira (8) no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), foi adiado. A atividade ministrada pelo professor e pesquisador Josmar de Oliveira Reyes deverá acontecer nos dias 15 e 22 de maio e 5 de junho, sempre às 19h. Mais informações no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.