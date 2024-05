Erasmo Carlos lança álbum póstumo com participações de novas vozes da MPB

O cantor, compositor e referência do rock nacional Erasmo Carlos ganhou, na última sexta-feira (3), um novo álbum assinado pela Som Livre chamado Erasmo Esteves. Com produção de Pupillo e Marcus Preto, a obra conta com 14 faixas inéditas compostas por Erasmo e com vozes de artistas como Tim Bernardes, Xênia França, Rubel e Emicida. A produção tem como objetivo reverenciar o legado e a memória musical de Erasmo, mas também esticar o elástico do tempo e juntar os anos de 1960, 2020 e todas as novas gerações para (re)apresentar o Tremendão para além da Jovem Guarda - importante movimento cultural da década de 1960, liberado por Erasmo. O projeto se iniciou no ano de 2022, após o álbum O Futuro Pertence à... Jovem Guarda, realizado em colaboração entre Erasmo Carlos, Marcus Pretto e Léo Esteves ganhar o Grammy Latino. A produção visual conta com uma série de cadernos, manuscritos, poemas, bilhetes de amor, rascunhos e anotações pessoais de Erasmo. Este material foi o ponto de partida de muitas composições presentes, além de ter sido aproveitado para a capa e projeto gráfico como um todo.