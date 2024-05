Artistas se organizam para promover show solidário em prol das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul, que está estado de calamidade pública em 336 municípios, devido às fortes chuvas que assolaram a região, vem recebendo apoio de artistas e personalidades. A cantora Luísa Sonza, que é gaúcha, se pronunciou no X (antigo Twitter), informando que fará um show beneficente em prol das vítimas com a participação de Lexa, Pocah e Duda Beat, ainda sem local definido. O humorista Whindersson Nunes também revelou que pretende se apresentar em um show solidário destinado a conseguir ajuda para a causa.



"Eu quero fazer esse show beneficente pra arrecadar fundos pra essas famílias que perderam tudo, essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa. Eu não sei onde nem quando vou fazer, mas quero quanto antes", escreveu a cantora.

Em seguida, ela pediu que empresas e amigos que estivessem dispostos a participar a contatassem, e confirmou a presença das cantoras Lexa, Pocah e Duda Beat.



Em seus stories no Instagram, Luísa também divulgou que Preta Gil, Luan Pereira, Pedro Sampaio, MC Melody, Barbara Labres, MC Daniel e Tainá Costa se disponibilizaram para realizar o festival em prol das vítimas. A artista está à procura locais que possam realizar o festival.



Whindersson Nunes também pediu, pela mesma rede social, para que o time do Vasco concedesse o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para uma apresentação beneficente. Ele explicou que pagaria pela estrutura, e que a arrecadação seria destinada à causa.



O time respondeu para Whindersson que toparia a ideia: "Conte conosco".

Esta não é a primeira vez que o artista participa de causas beneficentes. Ela já ajudou a cidade de Manaus em 2021, doando cilindros de oxigênio, no auge da pandemia de covid-19, e fez campanha para que outros famosos também ajudassem na época.



Outros famosos também pediram por doações para o estado do Rio Grande do Sul, como o ex-BBB Matteus, a atriz Taís Araújo e a cantora Ivete Sangalo.