MTG adia Ciranda Cultural de Prendas devido à tragédia climática no Estado

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) anunciou o adiamento da 53ª Ciranda Cultural de Prendas - Fase Estadual, que estava programada para ocorrer de 16 a 18 de maio de 2024, no Clube do Professor Gaúcho, em Porto Alegre. A decisão foi tomada em virtude da grave situação vivenciada pelo Rio Grande do Sul devido às recentes tragédias que assolam o estado.



A diretoria do MTG e a Comissão Executiva da Ciranda de Prendas expressaram profunda consternação diante da tragédia sem precedentes e destacaram a importância de cumprir o princípio de auxiliar o Estado e a sociedade em momentos de crise. Os diversos Centro de Tradições Gaúchas estão mobilizados por meio de arrecadação de donativos, auxílio aos desabrigados e produção de marmitas aos necessitados.



Embora ainda não haja uma nova data definida para a realização do evento, o MTG reforçou o compromisso de anunciar uma nova programação assim que as condições permitirem. Enquanto isso, a entidade convoca todos os tradicionalistas a unirem esforços para apoiar as comunidades afetadas e contribuir para a reconstrução do estado.



Diretoria do MTG e Comissão Executiva da 53ª Ciranda de Prendas.