Espaço cultural Grezz adia programação em Porto Alegre, por conta do Decreto de estado de calamidade no município

Programado para acontecer nesta sexta-feira (3), no Grezz (R. Almirante Barroso, 328), o show da banda Jambo Trio foi adiado, por conta do Decreto Municipal de calamidade pública em Porto Alegre. A mesma decisão afeta a apresentação do cantor Juliano Barreto dedicada a Stevie Wonder, que aconteceria no espaço cultural neste sábado (4). Segundo a assessoria de imprensa do local, ainda não há previsão de novas datas para ambas as apresentações.

O tributo a Stevie Wonder deve retornar ao Grezz com um trio de metais, com saxofone, trompete e trombone, e contará com os principais clássicos do cantor, compositor e multi-instrumentista norte-americano.

No caso da banda que referencia os trios de samba jazz dos anos 1950 e 1960, com elementos do samba, bossa nova, jazz norte-americano e latin jazz, o grupo é formado por Luis Henrique New (piano e voz), Everson Vargas (contrabaixo acústico, elétrico e voz) e Ricardo Arenhaldt (bateria e percussão).