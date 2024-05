Adiado por conta das chuvas intensas no Estado, primeiro voo do Avião Alegre terá nova data, ainda a ser definida

Capital Estado primeiro voo do Avião Alegre teve sua inauguração adiada. A estreia do equipamento, que deve operar por cerca de 90 dias em Porto Alegre como uma alternativa de diversão e lazer, foi suspensa em solidariedade às pessoas atingidas pelo alto volume de chuvas no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Segundo nota enviada pela organização do Projeto à imprensa, a nova data ainda está por ser definida e deve ser "divulgada em breve".

O Avião Alegre é um Boeing 737-200, com visual externo completo, exceto pela ausência das turbinas, e com estrutura interna adaptada para produzir a sensação das acomodações reais em uma viagem aérea com conforto das poltronas em uma plateia com 76 assentos. Pesando em torno de 30 toneladas, tem dimensões de aproximadamente 30 metros de comprimento e outros 30 metros de envergadura, da ponta de uma asa até a extremidade da outra.