Domingo Clássico contará com obras de Mozart e Haydn

A Orquestra de Câmara da Ulbra apresentará, neste domingo (5) a edição de maio do Domingo Clássico. O concerto será na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280) às 19h, com entrada franca. Sob a regência de Tiago Flores, o grupo se dedicará à obra de dois dos maiores compositores do período Clássico: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) e Franz Joseph Haydn (1732 - 1809). A Orquestra de Câmara da Ulbra executará Divertimento em Sib e Sinfonia nº 29, em Lá M. K. 201 de Mozart, e encerrará o concerto com Sinfonia nº 45 – A Despedida, de Haydn. Esta última, contará com uma execução igual à original, onde ao longo da apresentação, os instrumentistas vão parando de tocar e, um de cada vez, fecham as partituras e deixam o palco até restarem apenas dois violinistas, que se vão um após o outro.