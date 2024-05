"Notas para um gato de rua": João Pedro Marchi lança livro de poesias

A Editora Bestiário, juntamente com o autor João Pedro Marchi, lançam neste sábado (4) o livro de poesias notas para um gato de rua. O evento está marcado para às 15h no Tereza’s Café (rua Giordano Bruno, 318) e contará com um bate-papo com o autor e sessão de autógrafos. O livro poderá ser adquirido na hora, pelo valor de R$ 42,90. A entrada é franca.



João Pedro é escritor e roteirista, e falará do processo de escrita de seu primeiro livro de poesias. Composta por 78 poemas inéditos compostos com forma fixa de nove versos, a obra aborda temas como nostalgia, autocuidado, a efemeridade da vida e sentimentos diversos.