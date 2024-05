Artista Márcia Baroni inaugura mostra de colagem

A artista visual Márcia Baroni inaugura, no sábado (4), às 16h, a exposição Mundo Afora a partir do conceito de sustentabilidade, utilizando caixas de remédios, fósforos, e de perfumes. Ela ficará em exposição na Galeria 506 (Avenida Nova York, 506) até o dia 7 de junho, e a entrada é gratuita.



Com 23 quadros, a maioria dos quais de 0,80 x 0,80 cm, e uma instalação que reproduz a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, a colagista trabalha essencialmente a partir do seu traço, com revistas descartadas como elementos pictóricos. "É um trabalho lento, meticuloso, detalhista, numa produção analógica, de pesquisa, criatividade, paciência e desaceleração", descreve ela, aludindo à técnica que teve o grande mestre Picasso entre seus adeptos.