ADIADO: Ocre Galeria inaugura exposição de esculturas de Eloisa Tregnago

ATUALIZAÇÃO (15h10min): Comunicado da organização: "Devido ao agravamento da situação climática, às fortes chuvas e em respeito ao decreto de Calamidade Pública da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado do RS, a Ocre Galeria informa que está CANCELADA a abertura da exposição "Lágrima", de Eloisa Tregnago, prevista para amanhã (4). Em breve, informaremos a nova data de abertura do evento."

A portentosa obra escultórica de Eloisa Tregnago constitui a exposição Lágrima, escolhida para brindar o segundo ano de existência da Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535), que será comemorado ao longo do mês de maio. A artista apresenta cerca de 14 peças esculpidas em mármore, nas quais predomina o rosto feminino. A abertura ocorre neste sábado (4), das 11h às 14h. A visitação vai até 1º de junho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30min.

Considerada um dos grandes nomes da escultura contemporânea a nível nacional, Eloisa Tregnago recusa o rótulo de artista plástica e prefere ser considerada escultora, ofício que teve o privilégio de aprender e aperfeiçoar com grandes mestres, como Bez Batti, com quem aprendeu a dominar linha; e com Vasco Prado e Xico Stockinger, com os quais modelou a pedra. Com tais referências, Eloisa Tregnano embrenhou-se no desafiador campo da escultura, fazendo nascer de pesados blocos de mármore alvas mulheres de formas generosas e delicadas, cuja força se agiganta diante dos olhos do apreciador, reflexo da mirada incisiva, porém sensível, de sua criadora.

Eloisa Tregnago é natural de Bento Gonçalves, onde se formou em Letras pela Universidade de Caxias do Sul. De 1981 a 1983 estudou desenho com João Bez Batti em Bento Gonçalves. Em 1985, mudou-se para Porto Alegre, passando a frequentar aulas de modelagem e escultura com Vasco Prado e Xico Stockinger, de quem viria a se tornar aluna. Hoje é proprietária do atelier que outrora pertenceu a Stockinger, localizado no bairro Vila Nova. Complementou sua formação com Plínio Bernhard e Patrício Farias, dos quais recebeu orientações em desenho, e de Danúbio Gonçalves na gravura. Além do mármore e terracota, a escultora também funde esculturas em bronze no seu atelier.

A escultora possui obras em acervos particulares e em museus. Entre suas obras, Eloisa Tregnago assina, em coautoria com Xico Stockinger, o Monumento à Literatura Brasileira, em homenagem aos poetas Carlos Drummond de Andrade e Mario Quintana, situado na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Composto por um banco e duas estátuas, foi encomendado para Xico Stockinger pela Câmara Rio-Grandense do Livro, por ocasião da 47ª Feira do Livro de Porto Alegre. Inaugurada em 26 de outubro de 2001, a obra é um dos principais cartões-postais da cidade. Ela também se orgulha de assinar o Monumento ao Empreendedor, peça em mármore localizada em sua cidade natal, Bento Gonçalves.