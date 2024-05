Dia da Família acontece neste final de semana no Museu da PUCRS

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS promove, neste final de semana, o Dia da Família. O programa é aberto para todas as idades e acontece das 14h às 18h deste sábado (4) e domingo (5). O pacote família, que permite a entrada de até quatro pessoas, custa R$ 100,00.CRONOGRAMA15h às 15h30: Minuto Cuidado ParentalLocal: Segundo pavimento do museu na área expositiva "Marcas da Evolução". 15h40 às 16h30: Ateliê de Criatividade Local: Terceiro pavimento do Museu, na sala de criatividade17h às 17h30: Aparição do Eugênio Local: Primeiro pavimento do Museu, no espaço em frente à Bilheteria 2 Durante todo o dia Mural de recados Local: Primeiro pavimento do Museu, no espaço em frente à Bilheteria 2.Brincadeira Terra e MarBrincadeira Jogo da VelhaBrincadeira BambolêBrincadeira Labirinto cooperativo