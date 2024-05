ADIADO: Kiti Santos e Marisa Rotenberg são Rayanne e Rayssa em: Aos trancos e barrancos

ATUALIZAÇÃO (17h50min): A organização comunica que o Show Aos Trancos e Barrancos, que iria acontecer nos dias 3 e 4 de maio, foi adiado para os dias 10 e 11 de maio, na Zona Cultural às 20h30min, por conta das fortes chuvas e da situação de calamidade no Estado. O texto foi alterado para refletir a mudança.

Unindo show cênico com pitadas de humor e amplo repertório SBP - Sertanejo, Brega e Pop, Kiti Santos e Marisa Rotenberg estreiam seu novo espetáculo Rayanne e Rayssa em: Aos trancos e barrancos nos dias 10 e 11 de maio no Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900). As duas sessões ocorrem às 20h30min, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 30,00.

O trabalho teve origem em uma ideia de Zé Adão Barbosa e conta com Larissa Sanguiné na direção cênica e coreográfica do trabalho. No espetáculo, Rayanne e Rayssa, irmãs naturais de Giruá/RS, tocam em galetos de paróquias, aniversários e batizados, e agora fazem sua estreia na metrópole Porto Alegre, em busca de uma carreira na cidade grande e, quem sabe, o sucesso internacional. No palco, Kiti e Marisa cantam e tocam um repertório que fala de amores e desamores do universo feminino.