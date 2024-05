Samba do Quintana promete novidades neste domingo

A Casa de Cultura Mario Quintana promove, neste domingo (5), mais uma edição do Samba do Quintana. O projeto tem como objetivo promover mensalmente a cultura do samba e oferecer espaço para os compositores locais apresentarem suas obras. O samba se inicia às 16h e dura até às 20h, na Travessa dos Cataventos, e a entrada é franca. Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 12 de maio.

As performances serão da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e se renova ao convidar a cantora revelação Jessie Jazz. Natural de Sapucaia do Sul, Jessie Jazz tem 21 anos, é cantora, instrumentista e compositora e atua no cenário cultural desde 2017. Atualmente, ela produz seu primeiro trabalho autoral.

A banda de Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), por sua vez, conta com a força de Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Julia Gregório (flauta), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan). Entre suas referências musicais estão nomes como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e o grupo Flor de Ébano.