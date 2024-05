OSPA celebra Bicentenário da Imigração Alemã com programação de concertos

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre participará das comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã. Dentro da programação, estão quatro concertos em Porto Alegre e outras sete cidades ao longo de todo o ano. O primeiro deles ocorre nesta sexta-feira (3) no Santuário Sagrado Coração de Jesus (rua Padre Werner - Padre Reus, São Leopoldo) às 20h. A entrada é franca.

Realizado em parceria com a prefeitura da cidade, o concerto dá início à Série Interior dentro da Temporada Artística 2024 da OSPA. A OSPA abre a apresentação com um dos últimos compositores românticos alemães, Engelbert Humperdinck (1854-1921), executando a abertura da sua ópera Hänsel und Gretel, baseada no conto de fadas João e Maria. O programa ainda conta com obras de Ludwig van Beethoven e outros célebres compositores alemães.