Pianista sul-coreana se junta a Martin Pizzarelli para shows na capital

Com o projeto What a Wonderful World Tour 2024, o baixista norte-americano Martin Pizzarelli retorna a Porto Alegre com seu trio para duas apresentações no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), na sexta-feira (3) e sábado (4), às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma Sympla e partem de R$50,00.

Pizzarelli e o cantor e guitarrista Rico Baldacci contam com uma presença feminina nos palcos este ano: a pianista sul-coreana Hyuna Park passa a completar o trio. Para as apresentações, eles prometem uma mistura de Swing Jazz, Pop e Bossa Nova, com sucessos como What a Wonderful World, Close to You e I Wish.