Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para obras gaúchas

Em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a organização do Festival de Cinema de Gramado anuncia que as inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos estão abertas até às 23h59 do dia 15 de maio.

Juntos, o Festival e a Assembleia promovem pela 21ª vez a mostra competitiva de curtas-metragens produzidos no Estado. Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias. As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br e todas as regras e critérios para participar constam nos regulamentos, que estarão disponíveis no site do Festival (www.festivaldegramado.net).