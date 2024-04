Grezz promove programação especial no Dia Internacional do Jazz

O Dia Internacional do Jazz é comemorado nesta terça-feira (30), e o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) contará com as bandas Marmota e Kula Jazz para celebrar a data. As portas do Grezz se abrem às 18h, mas os shows ocorrerão às 21h. Os ingressos variam de R$ 20,00 a R$ 40,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla. Para reserva de mesas, entre em contato pelo número (51) 98974-6701 através do WhatsApp.

A banda Marmota foi fundada em 2011 e possui dois álbuns autorais, com turnês pelo Brasil e Europa. O grupo é formado por André Mendonça (baixo acústico), Bruno Braga (bateria), Leonardo Bittencourt (piano) e Pedro Moser (guitarra).





O Kula Jazz é um grupo de música instrumental/jazz com foco principal no trabalho autoral, mas que também realiza releituras de standards do jazz norte-americano e mundial. É formada por Franco Salvadoretti (flauta), Cleômenes Junior (saxofones), Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (baixo acústico) e Martin Estevez (bateria).