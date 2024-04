Queen Celebration in Concert retorna a Porto Alegre com clássicos da banda britânica

Depois do grande sucesso da sua última apresentação por aqui, o Queen Celebration já tem data para retornar a Porto Alegre. O projeto, que é capitaneado pelo vocalista André Abreu e realizou diversos shows tanto no Brasil como no exterior, estará mais uma vez no Auditório Araújo Vianna, nesta terça-feira (30), às 21h. Ingressos à venda pelo Sympla. Acompanhado por uma orquestra, o tributo vai mostrar ao público gaúcho o seu novo espetáculo, intitulado “Greatest Hits Tour”. Homenageando o lendário quarteto britânico e reproduzindo de maneira fiel e o figurino e o aparato técnico de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, Abreu & Cia. executarão um repertório repleto de sucessos, que inclui faixas como “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “Love of My Life” e “Under Pressure”, entre outros mais.