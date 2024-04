Airton Cattani lança dois livros nesta quinta-feira

O arquiteto e professor Airton Cattani lançará, nesta quinta-feira (2), dois livros de artista. 12 Visões do Paraíso e Quantas alegrias ou tristezas podem estar por trás de duas simples palavras são da editora Marcavisual e fomentam uma discussão sobre o vazio e o nada. O evento ocorrerá no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luís Englert, 333), às 19h.

Airton Cattani é nascido em Garibaldi/RS e é arquiteto e professor titular do Curso de Design da UFRGS. É autor de obras premiadas como Poema das quatro palavras e 40 microcontos experimentais, que levou o Prêmio Jabuti em 2011.

Para Cattani, as páginas de um livro também podem ser um campo de experimentação estética, tanto para o autor quanto para o leitor. Produzidos de modo artesanal com papéis e acabamentos especiais, os dois livros possuem tiragens limitadas: 45 exemplares para 12 Visões do Paraíso e 150 para Quantas alegrias ou tristezas podem estar por trás de duas simples palavras.

Além de uma conversa com os autores, o lançamento terá a participação especial do pianista e professor da Ufrgs Francisco Marshall, que executará, a obra 4'33" (1952) do compositor americano John Cage. Os autores dos posfácios, o psicanalista, escritor, professor Edson Luiz André de Sousa e do professor em Artes Visuais da Ufrgs, Paulo Silveira, também estarão presentes.